Tlc: Gasparri (Fi), su Rai Way, folle scendere sotto 51 per cento per servizio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Rai Way controlla gli impianti di trasmissione della Rai ed ha un valore strategico: scendere sotto il 51 per cento da parte del servizio pubblico sarebbe una scelta folle e suicida. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri componente della Commissione di Vigilanza Rai. "Quelle antenne servono a tanti scopi e hanno realizzato anche forme di collaborazione importanti, non soltanto nel campo radiotelevisivo tra la Rai ed altre aziende. La questione va discussa urgentemente in Parlamento. Perché rinunciare al controllo di questa struttura sarebbe una scelta davvero irresponsabile. La quotazione in borsa ha già consentito alla Rai di valorizzare questo asset e di ricavarne risorse importanti. Altre operazioni sarebbero azzardate, sbagliate e inopportune", aggiunge Gasparri. (Rin)