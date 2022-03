Ucraina: Ciriani (Fd'I) a Conte, giustificazioni inaccettabili, Petrocelli si deve dimettere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Vito Petrocelli si deve dimettere dalla presidenza della Commissione Esteri del Senato. E' inaccettabile e incredibile la protervia con la quale ancora oggi Giuseppe Conte cerchi di giustificare l'ingiustificabile e cioè il voto contrario dello stesso Petrocelli alla risoluzione unitaria a sostegno delle iniziative decise dal governo in riferimento alla crisi ucraina. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani. "Non esistono voti di coscienza nè posizioni personali, come appunto sostiene Conte, quando si rivestono incarichi e ruoli così delicati quale quello di presidente della Commissione Esteri. Petrocelli quindi si dimetta e tolga l'Italia da questa situazione imbarazzante", aggiunge. (Rin)