Nepal: ministro Esteri Khadka parte per la Turchia, impegni bilaterali e Forum di Antalya

- Il ministro degli Esteri del Nepal, Narayan Khadka, parte oggi per la Turchia, su invito dell’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, per impegni bilaterali e per partecipare al Forum della diplomazia di Antalya in programma dall’11 al 13 marzo. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. Domani, 9 marzo, Khadka incontrerà una rappresentanza locale di connazionali, imprenditori nepalesi ed esponenti delle camere di commercio di Istanbul e Antalya; inoltre avrà un colloquio con Cavusoglu. Il 12 marzo Khadka interverrà al Forum, intitolato quest’anno “Ricodificare la diplomazia”, nelle sessioni “Governance democratica e sicurezza” e “Nuovamente Asia: per una crescita regionale sostenuta”. Sono più di 50 i ministri degli Esteri invitati e sono previste interazioni bilaterali a margine. (segue) (Inn)