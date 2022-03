Coree: Seul sequestra peschereccio di Pyongyang che ha violato confine marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze navali della Corea del Sud hanno sequestrato oggi un peschereccio della Corea del Nord accusato di aver violato le acque territoriali di Seul, impedendo con spari d’avvertimento l’intervento di una pattuglia navale di Pyongyang. Lo riporta l’agenzia di stampa “Yonhap”. L’incidente è avvenuto attorno alle 9:30 ora locale al largo della costa della penisola. Il peschereccio sequestrato è stato scortato verso l’isola di Baengnyeongdo, in territorio sudcoreano, dove saranno condotti accertamenti. A violare le acque territoriali di Seul sarebbe stata poco dopo anche una nave di pattuglia della Corea del Nord, allontanata con spari d’avvertimento. Incidenti di questo genere non sono rari tra le due Coree, il cui conflitto all’inizio degli anni Cinquanta è terminato con un armistizio e non con un trattato di pace.(Git)