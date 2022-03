Kosovo: Pristina difende decisione di vietare emittenti televisive russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della commissione per l’indipendenza dei media del Kosovo, Faruk Rexhaj, ha difeso la decisione, presa sabato scorso, di vietare le trasmissioni delle emittenti televisive russe “Russia Today” e “Rt Documentary”. Lo ha fatto parlando al portale “Prishtina Insight”. La decisione, ha spiegato, è stata presa per impedire la diffusione di propaganda russa in seguito all’invasione dell’Ucraina. “Abbiamo fatto appello ai media di fornire le fonti delle informazioni. La decisione non rappresenta una violazione della libertà di stampa e occorre prendere misure per evitare la diffusione della disinformazione”, ha detto Rexhaj. (Alt)