Turchia-Kosovo: presidente Osmani ad Ankara, focus su rapporti bilaterali e integrazione Nato

- La presidente kosovara Vjosa Osmani sta effettuando una visita in Turchia insieme alla vicepremier e ministra degli Esteri Donika Gervalla. Tra gli incontri avuti dalla delegazione kosovara quello con il presidente del Parlamento turco Mustafa Sentop. La presidente Osmani ha osservato che i rapporti tra Pristina e Ankara sono buoni ed in continuo sviluppo. Elogiando il ruolo avuto dalla Turchia nel "processo di liberazione e indipendenza" del Kosovo, Osmani ha auspicato che Ankara possa far sentire la sua voce anche per l'adesione di Pristina alle organizzazioni internazionali. "Accelerare la nostra adesione alla Nato è necessario per garantire la pace e la stabilità non solo in Kosovo ma in generale nei Balcani occidentali", ha affermato la presidente kosovara menzionando anche il tema dell'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. Osmani ha incontrato anche il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, auspicando maggiori investimenti in Kosovo e rimarcando la volontà di assicurare un futuro euro-atlantico al Paese.(Alt)