Kosovo: premier Kurti, 5 Paesi Ue mancanti riconoscano nostra indipendenza

- Il governo del Kosovo invita a riconoscere l'indipendenza di Pristina i cinque Paesi membri dell'Ue (Grecia, Spagna, Cipro, Slovacchia e Romania) che ancora non l'hanno fatto. Lo ha affermato oggi il premier kosovaro Albin Kurti. Secondo il premier kosovaro, si tratta di una questione urgente per "non permettere" di alimentare "conflitti in Europa". "Il non riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo è una violazione del continente europeo", ha affermato Kurti auspicando un'accelerazione anche dell'adesione alla Nato ed alle altre organizzazioni internazionale. Il premier kosovaro ha definito l'attacco all'Ucraina "un attacco al mondo civilizzato ed un attacco a tutti noi". Kurti ha infine criticato la Serbia per aver assunto una posizione "bilanciata", cercando di tenere buoni rapporti "sia con l'autocrazia che con la democrazia" anche dopo il conflitto in Ucraina. "Tutti dovrebbero condannare l'aggressione militare chiaramente e fermamente. L'intera architettura costruita dopo la Seconda guerra mondiale è in gioco", ha affermato Kurti evidenziando che Pristina "da molto tempo ha levato l'allarme sul nostro vicino aggressivo, che non si è mai pentito dei crimini del passato". (segue) (Alt)