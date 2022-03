Libia: fonti stampa, visita imminente di Bashagha a Sirte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 marzo, 93 deputati della Camera dei rappresentanti della Libia hanno respinto la proposta di mediazione avanzata da Williams. In una nota, 93 deputati su 166 considerati attivi dalla presidenza del parlamento, in rappresentanza di diverse città del Paese nordafricano, si sono detti contrari alla formazione di un comitato congiunto con l’Alto consiglio di Stato, il “Senato” libico con sede a Tripoli, per redigere entro fine marzo una base costituzionale su cui dovrebbero poggiare le elezioni. “Questo passaggio arrivato all’improvviso è ingiustificato ed è considerato un percorso parallelo, soprattutto dopo il raggiungimento dell'accordo libico-libico”, affermano i deputati, in riferimento alla road map tracciata dal Parlamento. “È stato necessario un cambio di governo per fermare i livelli di corruzione”, hanno aggiunto i 93 parlamentari, che accusano il premier del Governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, di non aver onorato la sua promessa di non candidarsi alle elezioni, di non aver unificato le istituzioni e di non essere riuscito a imporre l'autorità dell’esecutivo all'intero Paese. (segue) (Lit)