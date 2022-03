Libia: fonti stampa, visita imminente di Bashagha a Sirte (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che le consultazioni presidenziali e parlamentari in Libia avrebbero dovuto tenersi il 24 dicembre scorso, nel giorno del 70mo anniversario dell’indipendenza della Libia, ma sono state procrastinate “sine die”. Il Governo di unità nazionale del premier Dabaiba ha proposto un piano per tenere almeno le consultazioni parlamentari entro il mese di giugno. Tuttavia, la Camera dei rappresentanti di Tobruk, nell’est del Paese, ha votato la fiducia a un nuovo Governo di stabilità nazionale (Gsn) guidato dall’ex ministro dell’Interno, Fathi Bashagha. Quest’ultimo governo, non riconosciuto dalla Comunità internazionale, dovrebbe rimanere in carica per almeno 14 mesi secondo il percorso politico tracciato dal Parlamento. Le Nazioni Unite, da parte loro, cercano di mediare tra le due coalizioni rivali e propongono la formazione di un Comitato misto di dodici membri per redigere una Bozza costituzionale e consentire lo svolgimento delle elezioni su un base condivisa. (Lit)