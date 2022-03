Ucraina: ex presidente Yanukovich chiede a Zelensky di fermare spargimento di sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fermi lo spargimento di sangue ad ogni costo. Lo ha affermato l'ex capo di Stato ucraino, Viktor Yanukovich, in un appello rivolto al presidente dell'ex repubblica sovietica inviato all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo lui, Zelensky è obbligato a raggiungere un accordo di pace. "Questo è ciò che ci si aspetta da lei in Ucraina, Donbass e Russia", ha dichiarato Yanukovich rivolgendosi direttamente al presidente ucraino. Inoltre l'ex capo di Stato è sicuro che, in caso di accordo, il popolo ucraino ed i partner occidentali di Kiev esprimeranno la loro gratitudine a Zelensky. (Rum)