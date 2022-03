Imprese: fonti stampa, spagnola Abertis cederà filiale pedaggio veicoli pesanti Eurotoll

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Abertis venderà Eurotoll, la sua filiale dedicata alle soluzioni di pedaggio elettronico per veicoli pesanti che fornisce servizi in tutta Europa. Secondo quanto riferito da fonti finanziarie al quotidiano "El Economista", il gruppo di proprietà di Atlantia e Acs ha assunto la banca francese Natixis come consulente. Abertis avrebbe già ricevuto le prime offerte indicative da aziende europee come la francese Egis, l'italiana Mooney, controllata dal fondo statunitense Cvc e di proprietà di Intesa Sanpaolo, e Telepass, una filiale di Atlantia, la tedesca Dkv Mobility e la portoghese Via Verde, di proprietà di Brisa. Eurotoll fa parte di Abertis Mobility Services, la divisione di servizi tecnologici del gruppo spagnolo, dal 2017. Ha un centinaio di partner in tutta Europa che operano su una rete di 92 mila chilometri, avendo già fornito 160 mila dispositivi di pagamento elettronico del pedaggio e con un volume di pagamenti di circa 600 milioni di euro. Eurotoll permette ai veicoli pesanti con il prodotto Tribox Air di viaggiare con lo stesso dispositivo di pagamento elettronico del pedaggio sulle autostrade di diversi paesi europei, tra cui Spagna, Francia, Portogallo, Austria e Belgio. I clienti di Eurotoll possono anche beneficiare del monitoraggio quotidiano dei loro dati di pedaggio: avvisi in tempo reale, gestione della flotta, gestione dei reclami, sconti o rapporti personalizzati. (Spm)