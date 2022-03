Ucraina: ministro Difesa britannico, invasione russa "non sta andando particolarmente bene"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione dell’Ucraina "non sta andando particolarmente bene" per i russi. Lo ha detto il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ai microfoni dell’emittente televisiva “Sky news”, secondo cui la vittima principale di quest’operazione sono i militari russi che sono rimasti "delusi” dai “piani spaventosi” della loro leadership. Il ministro ha detto che ora si dovrà attendere per capire se il Cremlino ammetterà di aver subito delle perdite su larga scala. Wallace ha affermato che la Russia sta "diventando sempre più disperata" poiché ha iniziato ad avere "problemi logistici reali", con il convoglio di veicoli blindati fuori Kiev che resta ancora bloccato (Rel)