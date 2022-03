Polonia: edilizia spagnola subisce un rallentamento a causa della guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi provocata dalla guerra in Ucraina ha avuto ripercussioni dirette sulla Polonia, Paese in prima linea per l'accoglienza di centinaia di migliaia di rifugiati, e sugli investimenti di numerose aziende, tra le quali diverse spagnole, che prevedono un sensibile rallentamento delle attività. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", Ferrovial e Acciona hanno forti interessi e una lunga esperienza nel mercato polacco, che, dopo essersi ripreso dalla crisi del coronavirus, è di nuovo immerso nell'incertezza. Ferrovial controlla la società polacca quotata Budimex, che ha contribuito con un fatturato di 1,7 miliardi di euro al bilancio 2021, Acciona, da parte sua, possiede un'altra grande impresa di costruzioni polacca, Mostostal Warszawa, dal 1999. Altre società come Acs, attraverso la società tedesca Hochtief, o Ohla, sono particolarmente esposte ai mercati dell'Europa orientale. Per il mercato delle costruzioni in Polonia quest'anno si prevedeva una crescita del 7 per cento dopo due anni difficili provocati dalla pandemia del coronavirus. Ma la guerra in Ucraina, oltre all'aumento del prezzo dei materiali e alla crisi nelle catene di approvvigionamento rischia di compromettere l'obiettivo. (Spm)