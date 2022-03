Ucraina: vicepremier Vereshchuk, accordo con Russia su corridoio umanitario Sumy-Poltava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina e Russia hanno raggiunto un accordo sull'istituzione di un corridoio umanitario da Sumy a Poltava per l'evacuazione dei civili, mentre non ci sono accordi sulle altre rotte. Lo ha dichiarato questa mattina la vice prima ministra ucraina, Iryna Vereshchuk, confermando che le operazioni sono iniziate questa mattina alle 10 ora di Mosca (le 8 in Italia). Poco prima il ministero della Difesa russo aveva annunciato l'apertura per oggi di corridoi umanitari da diverse città ucraine, tra cui Kiev, Kharkiv e Mariupol. (Kiu)