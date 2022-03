Vietnam-Cina: Mar Cinese Meridionale, Hanoi sollecita rispetto zona economica esclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam ha sollecitato la Cina a rispettare la zona economica esclusiva di Hanoi, dopo l'annuncio da parte di Pechino di una manovra navale nel Mar Cinese Meridionale. "Chiediamo alla Cina di rispettare la sovranità del Vietnam e di non intraprendere azioni che complichino la situazione, contribuendo così al mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nell'area del Mare Orientale (Mar Cinese Meridionale)", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri vietnamita, Thi Thu Hang. L'Autorità per la sicurezza marittima di Hainan, in Cina, ha annunciato lo scorso 4 marzo lo stabilimento di un'area interdetta al traffico marittimo nel Mar Cinese Meridionale, in vista di esercitazioni navali che proseguiranno sino al prossimo 15 marzo. Secondo il ministero degli Esteri vietnamita, "parte dell'area marittima interessata appartiene alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale del Vietnam sulla base di quanto determinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare del 1982". (Fim)