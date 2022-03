Ucraina: fonti stampa, Russia sta trasferendo membri gruppo Wagner dalla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta spostando alcuni membri del gruppo paramilitare Wagner stanziati in Siria per combattere in Ucraina. Lo ha reso noto il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, citando fonti dell’opposizione siriana. Secondo le fonti, negli ultimi 15 gioni la Russia ha trasferito circa 500 miliziani del gruppo Wagner che erano di stanza nei giacimenti petroliferi di Palmira e nel giacimento di gas di Shaer, nella campagna orientale di Homs. I miliziani sarebbero stati trasferiti presso la base siriana di Hmeimim, a sud-est della città costiera di Latakia, per partire verso l’Ucraina.(Res)