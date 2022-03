Libia: capo commissione elettorale incontra ambasciatore Ue Sabadell, focus su sviluppi voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alta commissione elettorale nazionale della Libia, Imed al Sayeh, ha ricevuto ieri l'ambasciatore dell'Unione europea in Libia, José Sabadell, e la delegazione al suo seguito, presso la sede della commissione. Lo ha riferito l’Alta commissione sul proprio sito web, specificando che durante l'incontro le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi nel processo elettorale e dei modi per rafforzare i percorsi proposti, sulla base dei nuovi sviluppi politici a livello locale e internazionale. Da parte sua, Sabadell ha affermato che il sostegno internazionale al processo democratico in Libia continua per realizzare le aspirazioni dei libici verso una democrazia sicura e stabile. (Lit)