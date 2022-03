Venezuela: Maduro, disponibili ad aumentare produzione idrocarburi se necessario a stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito ieri dalla "Cnn" l'amministrazione Usa sta valutando la possibilità di allentare le sanzioni al Venezuela in modo che il Paese possa produrre più petrolio e venderlo sul mercato internazionale. Secondo una fonte citata dall'emittente statunitense la mossa avrebbe lo scopo di ridurre la dipendenza globale dal petrolio di Mosca durante l'invasione russa dell'Ucraina e di isolare la Russia da uno dei suoi alleati chiave in Sud America. Secondo quanto riportato dal "New York Times" alti funzionari del governo degli Stati Uniti si sono recati in visita in Venezuela nel fine settimana per discutere la questione, oltre al rilascio dei detenuti statunitensi nel Paese. (segue) (Vec)