Venezuela: Maduro, disponibili ad aumentare produzione idrocarburi se necessario a stabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camera e Senato degli Stati Uniti hanno raggiunto ieri un accordo sulla sospensione delle importazioni di “prodotti energetici” dalla Russia e delle relazioni commerciali con Mosca e Bielorussia. L’accordo bipartisan delinea “un percorso legislativo per vietare l'importazione di prodotti energetici dalla Russia e sospendere le normali relazioni commerciali sia con la Russia che con la Bielorussia", si legge in una dichiarazione ripresa dalla “Cnn”. Solo la scorsa settimana la Casa Bianca aveva escluso la possibilità di ricorrere al blocco delle importazioni petrolifere dalla Russia, avvertendo che tale iniziativa comporterebbe un'ulteriore impennata dei già elevatissimi prezzi dei carburanti alla pompa per i cittadini Usa. (Vec)