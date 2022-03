India: Covid, 3.993 nuovi casi di coronavirus e 108 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3.993 i nuovi casi di coronavirus e 108 i decessi riferiti oggi dal ministero della Sanità dell’India. Il tasso di positività, su 873.395 tamponi, è dello 0,46 per cento. I casi attivi sono 49.948, 4.170 meno di ieri, e quelli risolti 42.406.150, 8.055 in più, con un tasso di guarigione del 98,68 per cento. Il Kerala è lo Stato in cui si concentra il maggior numero di casi attivi, 13.684, in calo di 1.284 unità rispetto al giorno precedente. Dall’inizio della pandemia il Paese ha registrato 42.971.308 casi e 515.210 vittime, con un tasso di letalità dell’1,2 per cento. Il 16 gennaio 2021 è iniziata la campagna di vaccinazione e ad oggi sono state somministrate 1.791.341.295 dosi, di cui 2.134.463 ieri. (segue) (Inn)