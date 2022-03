Ucraina: vicepremier Vereshchuk, chiediamo a Russia corridoi umanitari per Kiev, Kharkiv, Volnovakha e Mariupol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina chiede alla Russia di concordare immediatamente dei nuovi corridoi umanitari per Kiev, Kharkiv e le rispettive regioni, oltre che per le città meridionali di Volnovakha e Mariupol. Lo ha affermato in un briefing con la stampa la vicepremier e ministra per la Eeintegrazione dei territori temporaneamente occupati Iryna Vereshchuk. "Abbiamo inviato alla parte russa e alla Croce Rossa le rotte sviluppate per i corridoi umanitari: Volnovakha-Zaporizhzhia, Mariupol- Zaporizhzhia, Kiev e la regione circostante in direzione dell'Ucraina occidentale, così come per Kharkiv e l’omonima regione in direzione dell'ovest Ucraina. Esortiamo la Russia a concordare immediatamente queste rotte per informare il Comitato internazionale della Croce Rossa e garantire un cessate il fuoco permanente lungo i tragitti indicati", ha affermato Vereshchuk citata dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. (Kiu)