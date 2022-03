Ucraina: Curcio (Protezione civile), per profughi rafforzare strutture d’accoglienza esistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’accoglienza dei profughi ucraini bisogna “rafforzare le strutture ordinarie esistenti, senza inventarsi cose troppo nuove”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1. “Sul lato nazionale abbiamo deliberato lo stato d’emergenza che consente al sistema di adeguarsi e insieme a prefetture, Comuni, Regioni ed enti del terzi settore ragioniamo sulle possibilità di accoglienza”, ha spiegato. “I processi di integrazione sono complicati, non è solo la casa, ma anche la scuola, il lavoro, l'integrazione linguistica. Parliamo di persone che non vogliono rimanere nel Paese”, ha aggiunto. Finora sono "circa 17 mila" gli ucraini arrivati in Italia, "numeri ancora gestibili anche se abbiamo incrementi giornalieri", ha concluso.(Rin)