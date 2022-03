Energia: vicepremier russo Novak, isolamento economico Russia creerà incertezze mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tentativi di avviare discussioni circa il divieto di importazione energetica dalla Russia minano le basi del mercato, creano incertezza e causano notevoli danni ai consumatori. Lo ha affermato il vice primo ministro russo ed ex ministro dell'Energia, Aleksandr Novak, in una dichiarazione. "I funzionari europei stanno ancora una volta cercando di trasferire i problemi e i fallimenti della propria politica energetica degli ultimi anni sulla Russia”, ha spiegato. “La Russia non è altro che un partner affidabile da molti decenni. E Gazprom continua a rispettare pienamente i suoi obblighi contrattuali sulle forniture di gas all'Europa. La Russia è un importante fornitore di petrolio in Europa. L'Europa consuma circa 500 milioni di tonnellate di petrolio e Mosca ne fornisce circa il 30 per cento, ovvero 150 milioni di tonnellate, e per di più 80 milioni di tonnellate di prodotti petrolchimici. Vorrei sottolineare che tali dichiarazioni e azioni non faranno altro che agitare il mercato. Abbiamo già visto i prezzi del petrolio superare i 130 dollari al barile”, ha aggiunto Novak.(Rum)