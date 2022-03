Russia-Ue: vicepremier Novak minaccia interruzione forniture di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro della Russia Aleksandr Novak ha avvertito che Mosca potrebbe decidere di tagliare le forniture di gas naturale all'Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1: "In relazione alle accuse infondate ai danni della Russia per la crisi energetica in Europa e all'imposizione di un divieto al Nord Stream 2, abbiamo tutto il diritto di assumere decisioni corrispondenti e imporre un embargo al gas inviato attraverso il gasdotto Nord Stream 1", ha dichiarato il Novak, precisando che al momento la Russia "non ha assunto tale decisione". Novak ha affermato che la decisione di Stati Uniti e Unione europea di bloccare le importazioni di petrolio dalla Russia potrebbe spingere i prezzi a 300 dollari al barile: "Un rigetto del petrolio russi avrebbe conseguenze catastrofiche per il mercato globale", ha affermato il vicepremier. (segue) (Rum)