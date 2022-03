Imprese: Ibm sospende le proprie attività in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale tecnologica Ibm ha deciso di sospendere le proprie attività in Russia in risposta al conflitto militare in Ucraina. Lo ha annunciato tramite una nota l'amministratore delegato dell'azienda, Arvind Krishna. "Abbiamo sospeso tutte le attività in Russia. Inoltre, intendo fornire un aggiornamento in merito ad alcune delle iniziative che abbiamo attivato per sostenere i nostri colleghi nella regione", afferma la nota. (Nys)