Pakistan: attivato nuovo reattore nucleare con tecnologia cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un reattore nucleare avanzato Hualong One sviluppato dalla Cina è entrato in funzione nel Pakistan. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il reattore, sviluppato da China National Nuclear Corp (Cnnc), è il secondo nel suo genere a divenire operativo nel Pakistan, e il quarto reattore in assoluto in funzione sul territorio di quel Paese. Il reattore, che ha una capacità di 1.110 megawatt, è stato assemblato presso la centrale nucleare di Karachi, che ospita tre dei quattro reattori del Pakistan; l'allacciamento della terza unità alla rete è avvenuta venerdì 4 marzo. L'Hualong One è un reattore nucleare ad acqua pressurizzata di terza generazione sviluppato congiuntamente da Cnnc e da China General Nuclear Power Group. Il primo reattore Hualong One è stato acceso nel novembre 2020 presso la centrale nucleare di Fuqing, nella provincia cinese di Fujian. (Res)