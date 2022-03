Filippine: il fondo Usa Cerberus acquisirà i cantieri di Subic Bay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di private equity statunitense Cerberus Capital Management acquisirà il cantiere navale in bancarotta di Hanjin, nella Baia di Subic, località strategica delle Filippine vicina al Mar Cinese Meridionale. Cerberus, il proprietario sudcoreano del cantiere navale - Hanjin Heavy Industries and Construction - e i suoi creditori stanno ultimando la documentazione e un piano per giungere a un accordo entro il 15 aprile. Secondo una fonte anonima citata dal quotidiano "Nikkei", "l'accordo è quasi ultimato". Una seconda fonte riferisce che una controllata di Cerberus, che ha intrapreso colloqui esclusivi coi creditori di Hanjin dal 2019, otterrà la concessione del sito di 300 ettari per un periodo di 50 anni. I cantieri navali di Hanjin sorgono in una ex base navale statunitense convertita a zona economica. I dettagli economici dell'accordo non sono stati ancora divulgati, ma l'intesa dovrebbe rilanciare il sito, che prima della bancarotta nel 2019 era un importante fonte di impiego per le Filippine. (Fim)