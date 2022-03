Ucraina: ambasciatrice Usa alla Nato, "non siamo pronti a imporre no-fly zone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice degli Stati Uniti presso la Nato, Julianne Smith, ha dichiarato che l'alleanza non è pronta a procedere all'imposizione di una no-fly zone sui cieli dell'Ucraina, una iniziativa che la Russia potrebbe considerare una dichiarazione di guerra di fatto. "Al momento il nostro obiettivo è di porre fine alla guerra", ha dichiarato l'ambasciatrice all'emittente televisiva statunitense "Cnn". "Non vogliamo che questo conflitto si allarghi oltre l'Ucraina, e dunque al momento il segnale collettivo della Nato è che l'alleanza non è pronta a procedere con una no-fly zone", ha spiegato la funzionaria. Smith ha però aggiunto che alcuni tra i Paesi membri dell'Alleanza stanno assumendo iniziative tese a "fornire assistenza letale all'Ucraina e asset necessari alle sue necessità di sicurezza". L'ambasciatrice ha confermato in particolare che i funzionari Usa stanno discutendo col governo della Polonia il potenziale invio di caccia Mig-29 di era sovietica alle forze ucraine. "Si tratta di una decisione sovrana che spetta alla Polonia. Gli Usa hanno riferito di essere pronti a discutere alcune delle sfide insite in quel piano. Esistono una serie di quesiti aperti in merito al numero di piloti ucraini disponibili, e a come quei velivoli verrebbero concretamente trasferiti alla Polonia all'Ucraina. Ci stiamo lavorando in questo momento", ha dichiarato l'ambasciatrice. (Nys)