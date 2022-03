Ucraina: Kiev rivendica uccisione del maggiore generale russo Vitaly Gerasimov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha rivendicato l'uccisione del maggiore generale russo Vitaly Gerasimov, alto ufficiale decorato per il suo ruolo di primo piano nell'occupazione russa della Crimea nel 2014. L'uccisione del generale è stata comunicata dal Direttorato dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo cui Gerasimov è stato ucciso nel corso dei combattimenti a Kharkiv. Il Direttorato ha rivendicato inoltre l'uccisione e il ferimento di "diversi alti ufficiali dell'Esercito russo", e sostiene che le forze militari russe accusino per tale ragione problemi "significativi" di comunicazione e comando. Se confermata, l'uccisione di Gerasimov sarebbe la seconda di un alto ufficiale russo da parte delle forze ucraine, dopo quella del maggiore generale Andrey Sukhovetski, morto in combattimento la scorsa settimana. (Kiu)