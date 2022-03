Ucraina: Banca mondiale approva prestiti per 723 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato prestiti e sovvenzioni del valore di 723 milioni di dollari per l'Ucraina, che li riceverà già nei prossimi giorni. Lo ha comunicato la Banca tramite una nota, precisando che il pacchetto di aiuti economici include 134 milioni di dollari in sovvenzioni da Regno Unito, Danimarca, Lettonia, Lituania e Islanda, oltre a una linea di credito da 100 milioni di dollari fornita dal Giappone. La Banca mondiale aggiungerà ai prestiti già concessi all'Ucraina ulteriore credito per 350 milioni di dollari, cui si aggiungeranno garanzie per 139 milioni di dollari da Paesi Bassi e Svezia.(Nys)