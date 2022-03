Libia: Misurata, tribù Jahanat esprime rabbia per uccisione blogger Shariri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tribù libica di Jahanat ha espresso rabbia e disappunto per l'uccisione di Tayeb Shariri, un blogger di 22 anni appartenente allo stesso gruppo. La tribù chiede che le persone coinvolte siano consegnate alle autorità competenti della città entro 48 ore, e giura che tutte le opzioni sono sul tavolo se non vengono consegnati. La Forza operativa congiunta di Misurata, un gruppo armato affiliato al ministero dell'Interno del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba, è stata accusate di aver ucciso Shariri. Tayeb è stato detenuto per giorni per aver pubblicamente criticato Dabaiba. Lo stesso blogger, una volta scarcerato, ha denunciato di aver subito torture e umiliazioni. Nella giornata di ieri, da quanto riferito dal cugino Ali Shariri, Tayeb sarebbe stato raggiunto da alcuni membri della Forza operativa congiunta di Misurata fuori dal suo posto di lavoro. Nonostante fosse disarmato e le Forze armate non avessero un mandato di cattura, durante il tentativo di fuga Tayeb è stato ucciso e il suo corpo trasportato in un ospedale privato - pratica illegale a detta di Ali Shariri, in quanto nelle strutture private non sarebbero presenti forze ufficiali di polizia.(Lit)