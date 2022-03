Ucraina: Pentagono, Putin tenta di reclutare combattenti stranieri da inviare nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ritiene credibili le notizie secondo cui il presidente russo, Vladimir Putin, starebbe cercando di reclutare combattenti stranieri da inviare in Ucraina per conto delle forze russe. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, all’emittente “Cnn”. "Abbiamo indicazioni che corroborano l’ipotesi che (i russi) stiano cercando di arruolare e reclutare combattenti stranieri, e troviamo degno di nota che con più di 150 mila soldati e un'avanzata militare in stallo all'interno dell'Ucraina, Putin abbia ritenuto necessario cercare di reclutare combattenti stranieri per questa guerra", ha detto Kirby rispondendo ai giornalisti circa le indiscrezioni del “Wall Street Journal”, secondo cui la Russia avrebbe chiamato a raccolta combattenti da altri teatri come la Siria per rafforzare la presenza militare in Ucraina.(Nys)