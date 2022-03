Uruguay: Lacalle Pou difende pacchetto leggi governo contro referendum abrogativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, è tornato a difendere il pacchetto di leggi del governo che l'opposizione mira ad abrogare il 27 marzo attraverso un referendum e ha annunciato che sarà lui a esporre le ragioni della campagna del "no" nello spazio concesso per un messaggio a reti unificate. "E' un progetto legge di tutta la coalizione di governo e c'è la mia firma, per cui sicuramente sarò io a difenderlo" ha dichiarato lunedì alla stampa il presidente. La cosiddetta Legge di urgente considerazione (Luc), ha ribadito Lacalle Pou, "contiene strumenti che noi consideriamo importanti (...) la sua abrogazione sarebbe un passo indietro". Il presidente ha quindi affermato di non aver mai ascoltato "nessuna protesta riguardo effetti negativi della legge" e che "in termini di sicurezza sta dando risultati". (segue) (Abu)