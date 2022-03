Uruguay: Lacalle Pou difende pacchetto leggi governo contro referendum abrogativo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo di Stato maggiore dell'esercito e attuale leader del partito di destra Cabildo Abierto, Guido Manini Rios, ha affermato che "questa legge garantisce libertà e diritti e non ha nessun aspetto negativo". Manini Rios, che entrò in politica nel 2019 dopo essere stato rimosso dall'ex presidente Tabaré Vazquez, ha definito il referendum come "un tentativo di golpe politico al governo". Il ministro del Lavoro ha assicurato che "non c'è nessun dubbio che si vuole attaccare il governo" e che la maggioranza chiederà in questo senso alla cittadinanza di essere "confermata". "Siamo convinti che la legge sia buona e chiediamo alla gente che dica no allo sgambetto al governo". "Abbiamo migliorato la sicurezza, l'occupazione e gli investimenti con una pandemia di mezzo e difendendo la libertà", ha aggiunto. (segue) (Abu)