Australia: Viva Energy cessa l'acquisto di petrolio dalla Russia

- Viva Energy, una delle due società di raffinazione petrolifera dell'Australia, ha annunciato che interromperà l'acquisto di petrolio greggio dalla Russia. L'azienda si unisce così a una lista sempre più lunga di compagnie che hanno deciso di interrompere le relazioni commerciali con quel Paese a seguito dell'invasione militare dell'Ucraina. Viva Energy, che opera in Australia sotto il marchio Shell, si è detta "sconcertata" dalle azioni della Russia in Ucraina. un portavoce di Ampol, l'unica altra azienda di raffinazione petrolifera australiana, ha riferito di non aver acquistato petrolio greggio e derivati dalla Russia sin dall'inizio del conflitto in Ucraina. (Res)