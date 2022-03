Ucraina: il Giappone impone ulteriori sanzioni a Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di imporre nuove sanzioni a Russia e Bielorussia in risposta all'invasione dell'Ucraina, congelando gli asset detenuti da funzionari governativi e altre entità dei due Paesi in Giappone. Tokyo intende bloccare le esportazioni di sistemi e macchinari per la raffinazione petrolifera alla Russia e di sistemi e componenti a doppio uso alla Bielorussia, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa il segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno. Il portavoce del governo giapponese ha aggiunto che altri 32 individui russi e bielorussi e 12 nuove entità sono stati inseriti nella lista dei soggetti sottoposti al congelamento degli asset in Giappone. "Il nostro Paese continuerà a collaborare con il Gruppo dei Sette e con la comunità internazionale per migliorare la situazione" in Ucraina, ha dichiarato Matsuno. (Git)