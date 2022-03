Cile: Boric nomina per la prima volta una donna come delegata della Polizia alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta nella storia del Cile le Forze armate avranno una rappresentante donna come delegata alla presidenza. Lo ha annunciato oggi il presidente eletto, il progressista Gabriel Boric, che ha nominato la tenente colonnello Cecilia Navarro Luke come rappresentante per la forza di Polizia (Carabineros) presso la Moneda,riferisce il quotidiano "La Tercera". Boric si è riunito oggi con Navarro Luke e con la ministra della Difesa, Maya Fernandez, insieme agli altri rappresentanti delle tre restanti forze, Esercito, Marina e Aviazione. Si tratta di un nuovo primato del governo di Boric in materia di parità di genere dopo la designazione del primo ministro donna al dicastero degli Interni, e del primo governo nella storia del Cile con maggioranza assoluta di donne. (segue) (Abu)