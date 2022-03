Cile: Boric nomina per la prima volta una donna come delegata della Polizia alla presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa Boric aveva rivolto un appello agli uomini del suo governo a "prendere sul serio" l'impegno assunto in materia di eguaglianza di genere. "Il femminismo non è una banalità, non è una risposta postmoderna a questioni di identità, è un impegno alla base del nostro governo", ha affermato il presidente eletto. "Voglio chiedere in particolare agli uomini di prendere sul serio la questione e che alla fine del nostro percorso possiamo aver collaborato al cambiamento culturale che il movimento femminista ha promosso. Essere un governo femminista significa cambiare la maniera di vedere il mondo", ha aggiunto il trentacinquenne leader della coalizione di sinistra, Apruebo Dignidad, che assumerà la presidenza l'11 marzo. (segue) (Abu)