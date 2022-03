Bolivia: ex vicepresidente Garcia Linera ammette divisione interna tra Arce e Morales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'ex vicepresidente della Bolivia, Alvaro García Linera, ha ammesso una chiara divisione all'interno della coalizione di governo del Movimento politico verso il socialismo (Mas-Ipsp) tra la "leadership politica e statale" del presidente Luis Arce e la "leadership sociale", rappresentata da Evo Morales e non ha escluso una frattura in vista delle elezioni del 2025. "Non sappiamo quale sarà la posizione di Arce alle prossime elezioni, se sarà candidato all'interno del Mas o meno", ha dichiarato Linera. Secondo l'ex vice presidente l'unità creatasi nel 2020 tra le diverse correnti del Mas è stata "frutto del colpo di stato del 2019" e nel 2025 è possibile una "frammentazione del campo popolare" del quale "il Mas non detiene più il monopolio". Una circostanza, quest'ultima, emersa secondo Linera già nelle recenti elezioni amministrative dove il Mas ha subito un forte ridimensionamento.