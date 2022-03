Argentina: ministro Economia, alternativa a accordo con Fmi è "incertezza" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Maximo ha deciso di non assistere al tradizionale discorso di inaugurazione dei lavori parlamentari di Alberto Fernandez il primo marzo. In quell'occasione il presidente aveva annunciato il raggiungimento di un'intesa con lo staff del Fmi e l'imminente invio di un progetto di legge in parlamento per la ratifica dell'accordo. L'assenza del leader della corrente kirchnerista del Fdt è stata interpretata come un'ulteriore segnale di distacco dalla presidenza di Fernandez e pone degli interrogativi su quale sarà la posizione di questo gruppo al momento di votare l'accordo. Tra le altre cose Kirchner aveva affermato "di non condividere la strategia utilizzata e molto meno i risultati ottenuti nel negoziato con l'Fmi" e aveva sottolineato che le trattative sono state portate avanti "esclusivamente dal gabinetto economico e dal circolo di fiducia del presidente". (segue) (Abu)