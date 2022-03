Italia-Germania: colloquio Draghi-Scholz incentrato su Ucraina, sanzioni ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stasera una conversazione telefonica con il cancelliere della Repubblica federale di Germania, Olaf Scholz. A quanto si apprende, la conversazione è stata incentrata sulla situazione sul terreno in Ucraina, sulla risposta europea in termini umanitari e sanzionatori e sulle conseguenze in ambito energetico della crisi in atto. I due leader hanno concordato di tenersi in stretto contatto nei prossimi giorni anche in vista del Vertice informale in programma giovedì e venerdì. (Res)