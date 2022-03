© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione russa non ha intenzione di inviare riservisti e militari di leva a combattere in Ucraina. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, durante il suo discorso in occasione dell’8 marzo. L’operazione in corso in territorio ucraino sarà quindi condotta solo da militari professionisti.(Rum)