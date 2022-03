Uruguay: Lacalle Pou difende pacchetto leggi governo contro referendum abrogativo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di lotta al traffico di droga la legge prevede "l'azione immediata contro velivoli non autorizzati nello spazio aereo nazionale" e "l'uso progressivo della forza fino alla neutralizzazione definitiva come ultima risorsa". In materia di sicurezza il progetto prevede la modifica del Codice penale in merito all'ampliamento della definizione di legittima difesa sia per quanto riguarda i civili che le forze di sicurezza e le forze armate. In materia di diritto di sciopero la nuova normativa dichiara "illegittimi" i picchetti realizzati in spazi pubblici o privati che "ostacolino la libera circolazione delle persone, beni e servizi" e autorizza l'uso della forza per disperdere questi raduni. La "Luc" stabilisce inoltre inasprimenti delle pene per i delitti di traffico di droga e violenza sessuale in tutte le sue espressioni. Aumentata a dieci anni inoltre la pena massima per i delitti compiuti da minorenni. Stabilite "aggravanti" per i delitti contro membri di corpi di sicurezza privati (equiparati alla polizia), e per la resistenza all'arresto (da sei mesi a tre anni). (segue) (Abu)