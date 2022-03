Carburanti: Patuanelli scrive a Franco e a Cingolani per interventi contro rincari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, ha richiesto un incontro al ministro dell'Economia Daniele Franco e al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani per "affrontare il tema del caro-carburanti che affligge le marinerie italiane e altri settori produttivi del Paese. All’incontro - si legge in una nota - verranno anche portate le istanze affrontate al tavolo di domani convocato al ministero delle Politiche agricole". (Com)