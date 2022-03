Brasile: ministro Esteri incontra omologo Capo Verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos Franca, ha incontrato in un incontro bilaterale il suo omologo di Capo Verde, Rui Figueiredo Soares. L'incontro è avvenuto nella città di Praia, a Capo Verde. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una breve nota pubblicata su Twitter. Nell'occasione i ministri hanno discusso della situazione in Ucraina, delle relazioni bilaterali tra Brasile e Capo Verde e del prossimo Vertice dei ministri degli Esteri della Comunità dei paesi di lingua portoghese (Cplp), previsto per il prossimo maggio, a Luanda, in Angola. (Brb)