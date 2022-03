Ucraina: colloquio Di Maio-Guterres, riaffermato sostegno Italia a iniziative Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto questa sera un colloquio telefonico con il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, focalizzato sulla crisi ucraina, nel corso del quale sono stati riaffermati i cardini della posizione italiana. Lo rende noto la Farnesina, precisando che il ministro ha assicurato il pieno sostegno dell'Italia alle iniziative e all'azione dell'Onu, anzitutto sul versante umanitario, evidenziando l'esigenza prioritaria di una tregua per consentire l'evacuazione dei civili e per l'apertura di corridoi umanitari, anche in attuazione di quanto richiesto con voce coesa dalla comunità internazionale in base alla Risoluzione adottata il 2 marzo dall'Assemblea Generale Onu con 141 voti a favore, 5 contrari e 35 astensioni. Le parti hanno discusso dei margini di mediazione che le Nazioni Unite e altri attori possono avere per contribuire a una rapida soluzione del conflitto.(Com)