Congo-Kinshasa: Di Maio chiede a Onu collaborazione per indagini su ambasciatore Attanasio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha richiamato l'aspettativa italiana che le Nazioni Unite, e in particolare il Programma alimentare mondiale (Pam), collaborino pienamente con la magistratura italiana per la soluzione del caso di Luca Attanasio, l'Ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) con il carabiniere Iacovacci e l'autista Milambo. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha assicurato nel corso della telefonata intercorsa stasera con il titolare della Farnesina la sua personale attenzione per il caso.(Com)