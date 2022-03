Ucraina: vicepresidente Brasile, Zelensky presidente capace ed efficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao, ha elogiato pubblicamente il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, definendolo "estremamente capace" per il modo in cui ha parlato alla popolazione e alla comunità internazionale nel corso del conflitto con la Russia. "Il presidente Zelensky ha dimostrato di essere una leadership estremamente capace ed efficiente, non solo nel rivolgersi al popolo ucraino, ma anche al resto del mondo e in particolare al popolo russo", ha detto Mourao ai giornalisti al suo arrivo presso il palazzo presidenziale del Planalto. Il vicepresidente, generale dell'esercito in pensione, "l'Ucraina sta portando avanti un'azione di logoramento. Non hanno un esercito con forze corazzate e meccanizzate come i russi, e anche la loro aeronautica è più piccola. Ma lì hanno armi che vengono fornite dalle potenze occidentali", ha detto.(Brb)