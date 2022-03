Uruguay: Lacalle Pou difende pacchetto leggi governo contro referendum abrogativo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum che si terrà il 27 marzo chiede l'abrogazione di 135 articoli della legge. La raccolta di firme per il referendum era stata promossa da diversi attori sociali e politici come il Centro sindacale nazionale Pit-Cnt e il partito di opposizione Frente Amplio. L'8 luglio 2021 sono state presentate alla Corte elettorale quasi 800 mila firme a favore del plebiscito, superando del 25 per cento il numero minimo di firme. L'8 dicembre 2021 infine, l'Autorità elettorale ha concluso l'iter di verifica e convalida delle adesioni presentate e ha indetto la convocazione della votazione. (Abu)