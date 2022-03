Ucraina: Usa a Onu, il piano di Putin è distruggere e terrorizzare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano del presidente russo Vladimir Putin per quello che riguarda l'Ucraina è quello di "distruggere e terrorizzare" il Paese. Lo ha detto l'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield, aggiungendo che gli Stati Uniti sono "preoccupati che il mondo debba prepararsi ad un percorso molto lungo e difficile" prima che il conflitto abbia termine. "Se le ultime due settimane ci hanno mostrato qualcosa, è che il popolo ucraino non si arrenderà. E molti russi stessi, inclusi molti soldati, non vogliono questa guerra", ha detto Thomas-Greenfield al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'ambasciatrice ha aggiunto che "Putin è chiaramente disposto a sacrificare la vita di migliaia di militari russi per realizzare le sue ambizioni personali".(Nys)